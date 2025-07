Senado entrega primeira edição da Comenda Chico Xavier para entidades filantrópicas

O Senado promoveu nesta terça-feira (1º), em sessão de condecorações, a entrega da Comenda de Incentivo à Caridade Chico Xavier. Esta foi primeira edição da premiação, criada em 2020. A homenagem reconheceu três instituições e uma pessoa que se destacaram por trabalhos filantrópicos em prol da população brasileira. A sessão foi presidida pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), idealizador do prêmio.

Foram homenageadas nesta edição:

Associação Lar Amigos de Jesus, de Fortaleza (CE)

Casa da Criança Dr. João Moura, de Campina Grande (PB)

Instituto do Carinho, de Brasília (DF)

Mércia Maria Almeida de Carvalho (in memoriam), fundadora da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, de Natal (RN)

A escolha dos agraciados foi feita em reunião do Conselho da Comenda no dia 22 de abril. O colegiado é presidido por Girão e integrado por outros 11 senadores.

— Este é um momento histórico desta Casa. Nós temos o nosso prazo, o tempo aqui na Terra, para aprendermos a amar, a perdoar, a ajudar, mas vamos ter o tempo de partir para o outro mundo. Essa comenda vai ficar, e isso é muito importante. É uma iniciativa que é abraçada pelo Senado Federal, que tem mais de 200 anos — afirmou o senador.

Agraciados

A Associação Lar Amigos de Jesus provê acolhimento gratuito e assistência social, humana e espiritual a crianças e adolescentes com câncer e outras enfermidades. A entidade oferece hospedagem, alimentação, transporte, medicamentos, apoio social, pedagógico, psicológico, lazer, entre outros. A irmã Maria da Conceição Dias de Albuquerque, presidente da associação, compareceu para receber a comenda.

— Com essas instituições que estão aqui presentes, só tem energia boa. A gente se sente muito à vontade aqui, porque estamos no meio do qual gostamos, de fazer o bem. Todos estão aqui com o mesmo pensamento, a começar pelo nosso querido Chico Xavier — declarou.

A Casa da Criança Dr. João Moura é uma instituição sem fins lucrativos e tem como missão atender crianças em situação de vulnerabilidade. Visando à proteção integral de 250 crianças de zero a seis anos, a instituição oferece alimentação e educação, além de ações para as famílias, como entrega de cestas básicas, oficinas, cursos de geração de emprego e renda, entre outros. A entidade foi representada pela secretária Maria Betânia de Sousa Barros.

— É com profunda gratidão e emoção que recebo, em nome da Casa da Criança Dr. João Moura, a comenda que leva o nome de Chico Xavier, grande símbolo de caridade em nosso país. Recebê-la não é apenas uma honra, mas também um chamado à continuidade do compromisso com a vida, com a empatia e com as crianças que mais precisam — destacou.

O Instituto do Carinho foi fundado em 2011 e atende crianças vulneráveis de zero a dez anos. Com o passar dos anos, ampliou sua atuação com iniciativas como a criação de um centro de reabilitação. Atualmente, o instituto oferece ações sociais, educativas, profissionalizantes, esportivas e culturais a aproximadamente 200 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos da região de Ceilândia, cidade-satélite no Distrito Federal. O diretor João Henrique da Silva Barbosa, representou a organização.

— Quero falar não em nome do Instituto do Carinho, mas principalmente em nome das crianças que são atendidas. É uma honra estar no Plenário do Senado Federal falando sobre caridade, falando sobre amor, e, principalmente, presenciar quatro senadores da República de distintas religiões, de opiniões diversas, falando e incentivando o bem e a caridade — agradeceu.

Mércia Maria Almeida de Carvalho foi fundadora da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, instituição sem fins lucrativos que tem a sua principal obra na comunidade de Massaranduba, em São Gonçalo do Amarante (RN), região metropolitana de Natal. Lá a organização presta atendimetno e apoio semanal a dezenas de pessoas nas áreas educacional, social e filantrópica. Margarete Romeiro Silva de Carvalho, presidente da Casa de Caridade, reresentou a homenageada.

— É de suma importância essa homenagem de incentivo à caridade, porque uns representam, mas outros estão lá fora, em ação, e a gente não vê. Eu parabenizo muito essa comenda. Chico Xavier representa, em todos os sentidos, o que Jesus queria que nós fizéssemos — afirmou.

Senadores

Os senadores também elogiaram a iniciativa durante a sessão. Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou se tratar de um "dia histórico" para o Senado Federal, e disse que a escolha dos homenageados não foi fácil porque os senadores "as mais incríveis instituições do país". Damares foi responsável pela indicação do Instituto do Carinho.

— Quando fomos conhecer a história das instituições indicadas, das pessoas indicadas, a gente chorava. A todas as pessoas que eu convido para conhecer o [Instituto do Carinho] eu falo: "Leve um lencinho". Uma instituição que acolhe crianças que ninguém quer: crianças com doenças raras, em aparelhos, com múltiplas deformidades, para quem as pessoas não querem nem olhar. Elas estão ali acolhidas, amadas.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que indicou a Casa da Criança Dr. João Moura, cumprimentou os agraciados e ressaltou que Chico Xavier, patrono da comenda, era "uma figura diferenciada".

— Quando vejo experiências como as de vocês, eu saio de lá dizendo o quanto eu preciso melhorar. Quando observamos doação, dedicação, voluntarismo, abre-se de tudo e de todas as pretensões para o servir. Isso é magnânimo. Qero saudar a figura maior daquele que deve sempre receber as nossas homenagens pelos seus exemplos, Chico Xavier.

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), que indicou o nome de Mércia Maria Almeida de Carvalho para a comenda, disse ser "uma imensa alegria e honra" participar de uma sessão para celebrar a generosidade e o compromisso com o próximo. Zenaide ressaltou que Mércia, que era médica, foi "um verdadeiro exemplo de dedicação e de amor ao próximo".

— Vivemos momentos difíceis, de muito extremismo, e, na verdade, o que precisamos é fazer aquilo que Cristo dizia. Seja em qual religião for, seja qual for o Deus, é uma coisa só: "Amai-vos uns aos outros". Fé com obras. Não adianta só orar e, na hora, não olhar para o seu irmão e para as suas necessidades.

O senador Eduardo Girão agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e aos senadores por aprovarem a premiação e a realização da cerimônia.

Chico Xavier

O patrono da comenda é o médium espírita Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. Ele nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910, e morreu em Uberaba (MG), em 2002. Xavier escreveu mais de 450 livros através do método da psicografia, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares. Todo o dinheiro arrecadado com a venda de seus livros era revertido para obras de caridade. Por meio de cartas, visitas e atendimentos públicos, tornou-se uma referência nacional em filantropia.

Girão elogiou a memória de Chico Xavier e disse que sua existência é dividida entre antes e depois do contato que teve com a obra do médium.

— Antes eu era uma pessoa muito individualista, muito ambiciosa, muito materialista. Fui batizado, mas não frequentava, estava afastado de Deus. Só pensava em trabalhar e ganhar dinheiro. Foi-se criando um vazio muito grande. Eu tive síndrome do pânico antes dos 30 anos e, para mim, foi um momento de reavaliar os meus valores. Como diz a Bíblia, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos — afirmou o senador.

Irmã Maria da Conceição Dias de Albuquerque, do Lar Amigos de Jesus (CE) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Maria Betânia de Sousa Barros, da Casa da Criança Dr. João Moura (PB) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

João Henrique da Silva Barbosa, do Instituto do Carinho (DF) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado