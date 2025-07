Zequinha Marinho destaca qualificação de mulheres no Pará

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) destacou nesta terça-feira (1º), em pronunciamento no Plenário, as iniciativas de qualificação profissional que têm beneficiado mulheres no Pará. Ele informou que 200 mulheres concluíram cursos do programaQualifica Mais Mulherem Ananindeua, e outras 200 iniciaram essa formação no distrito de Icoaraci, em Belém. O senador ressaltou que a meta é capacitar mais de 2 mil mulheres em cursos de estética corporal, cabeleireiro, manicure e barbeiro, entre outros.

— Por meio doQualifica Mais Mulher, vamos formar mais de 2 mil mulheres nos cursos de estética corporal, estética facial, cabeleireiro, barbeiro, beleza empreendedora, pedicure, manicure e assim vai. Até o momento, já foram atendidas mulheres das cidades de Cametá, Abaetetuba, Tailândia, Moju, Acará e Ananindeua. (...) A unidade móvel do nosso projeto vai seguir para Marituba e depois até Bragança.

Zequinha também apontou os desafios sociais do Pará, como a alta informalidade, que, segundo estimativas, atinge cerca de 58% da população economicamente ativa, e o grande número de famílias dependentes do Bolsa Família. O senador defendeu a ampliação das oportunidades de emprego e anunciou novos projetos que pretende implementar ainda este ano.

— Quero carteira de trabalho assinada e bons salários para o nosso trabalhador paraense. Por isso, decidi direcionar parte das minhas emendas para ações sociais com potencial transformador na vida das famílias do Pará. (...) Logo depois doQualifica Mais Mulher, vamos começar oEmpreendedor Digital, que vai alcançar mais de 15 mil jovens de 16 a 29 anos em mais de 50 cidades, e também oMulheres que Transformam, que vai preparar mão de obra na área da gastronomia, qualificando quem trabalha com comidas de rua — afirmou.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira