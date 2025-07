Infraestrutura urbana ganha reforço com pavimentação de ruas no Bairro Operário

As ruas Santos Dumont e Barão do Rio Branco, localizadas no bairro Operário, em Tenente Portela, estão passando por importantes melhorias de infraestrutura. As vias, que também servem como rota de acesso à comunidade indígena Pedra Lisa, estão recebendo obras de pavimentação asfáltica que abrangem mais de 3 mil metros quadrados.

O investimento total na obra é de R$ 365 mil, sendo R$ 200 mil oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Motta (PDT), viabilizada em 2024 por meio do então vereador Luis Claudir. Os R$ 165 mil restantes são custeados com recursos próprios do município.

Na tarde de terça-feira, 01, o prefeito Rosemar Sala esteve no local acompanhando o andamento dos trabalhos. Até o momento, já foram realizadas as etapas de nivelamento, compactação das vias e concretagem dos cantos das ruas, serviços fundamentais para garantir a qualidade e durabilidade do asfalto. A aplicação da primeira camada asfáltica está prevista para os próximos dias.

O projeto inclui ainda a implantação da rede de drenagem pluvial, a construção de passeios públicos com rampas de acessibilidade e a instalação de nova sinalização horizontal e vertical. As melhorias proporcionarão mais segurança e conforto para motoristas e pedestres que circulam pela região.

A Administração Municipal destaca que a obra atende a uma demanda antiga da comunidade e reforça o compromisso da gestão com a qualificação da infraestrutura urbana e a valorização dos espaços públicos do município.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela