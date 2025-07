CAS aprova Agosto Azul e Vermelho para orientar população sobre saúde vascular

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (2) projeto que cria o Agosto Azul e Vermelho, para prevenção e o tratamento das doenças vasculares. O texto recebeu relatório favorável da senadora Zenaide Maia (PSD-RN) e segue para o Plenário.

O projeto de lei PL 3.060/2021 foi proposto pelo ex-deputado federal e hoje senador Dr. Hiran (PP-RR). O Agosto Azul e Vermelho será um mês dedicado a informar a população sobre os cuidados com a saúde vascular e a incentivar a prevenção e o tratamento de doenças vasculares. Entre as ações previstas, a matéria autoriza a iluminação de locais públicos nas cores azul e vermelha.

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. Segundo a relatora, além do acidente vascular cerebral (AVC), elas incluem doenças como aneurismas de aorta abdominal e insuficiência venosa crônica, que provoca o aparecimento de varizes.

— Essas doenças são evitáveis ou controláveis se forem diagnosticadas precocemente por meio das seguintes mudanças de hábitos: manter uma atividade física regular; adotar uma alimentação balanceada; manter um peso compatível com a altura; evitar a imobilização prolongada; e buscar acompanhamento médico — disse.