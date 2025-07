Motta agradece apoio após gestão ser bem avaliada por deputados em pesquisa

Motta afirmou ainda que conta com o apoio dos parlamentares para seguirem "juntos, unidos, com diálogo, equilíbrio e responsabilidade".

"É gratificante ter um forte respaldo dos deputados governistas e os de oposição, ter o apoio dos colegas de direita, de centro e de esquerda. Isso diz muito do trabalho que todos nós estamos realizando na Câmara", acrescentou.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.