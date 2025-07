Vista Gaúcha lidera ranking de qualidade de vida na Região Celeiro e se destaca no RS e no Brasil

Vista Gaúcha tem motivos para comemorar. Segundo reportagem publicada recentemente pelo portal G1.globo.com, o município foi classificado como o 1º colocado em qualidade de vida na Região Celeiro, alcançando ainda a 57ª posição no Estado do Rio Grande do Sul e a 504ª colocação no ranking nacional, entre mais de 5.500 municípios brasileiros.

O levantamento tem como base um índice composto por 57 indicadores, organizados em três grandes áreas:

Necessidades humanas básicas: acesso da população à alimentação, saúde, moradia e segurança;

Fundamentos de bem-estar: acesso à educação fundamental, qualidade de vida saudável e contato com a natureza;

Oportunidades: garantia de direitos individuais, acesso ao ensino superior e mobilidade social.

Os resultados colocam Vista Gaúcha como referência regional em qualidade de vida, superando inclusive diversos municípios de maior porte.

Para o prefeito Claudemir José Locatelli, o reconhecimento é motivo de grande alegria e orgulho:

“É gratificante ver que um dos menores municípios do país está entre os melhores lugares para se viver. Estarmos em primeiro na Região Celeiro, entre os 57 melhores do Estado e no grupo das 504 melhores cidades do Brasil mostra que estamos no caminho certo, com foco na qualidade de vida e bem-estar da nossa população.”

O reconhecimento reforça o trabalho da administração municipal e o compromisso com políticas públicas que priorizam as pessoas. Com pouco mais de 2 mil habitantes, Vista Gaúcha demonstra que tamanho não define qualidade — e que é possível crescer com planejamento, responsabilidade, valorização dos recursos públicos e dedicação à comunidade.

Com informações da Rádio A Verdade