Nota Fiscal Gaúcha: divulgados os ganhadores do sorteio municipal de junho em Derrubadas

Para receber o prêmio, os contemplados devem comparecer à sede da Prefeitura portando um documento de identificação com foto.

A Administração Municipal parabeniza os vencedores e reforça a importância da participação no programa, que incentiva o consumidor a solicitar o CPF na nota fiscal e contribui para o aumento da arrecadação e o fortalecimento das políticas públicas no município.

A Prefeitura de Derrubadas divulgou os nomes dos ganhadores da extração municipal do programa Nota Fiscal Gaúcha, referente ao mês de junho de 2025.

