Seco Auto Peças celebra 13 anos com promoções especiais em suas lojas

A Seco Auto Peças está comemorando seu 13º aniversário e preparou uma grande festa de ofertas para os clientes da região. Com mais de uma década de atuação no mercado automotivo, a empresa reforça seu compromisso com a confiança, o atendimento de qualidade e a parceria com quem faz a estrada todos os dias: seus clientes.

Durante o período de comemoração, a rede oferece baterias com até 30% de desconto e toda a linha de amortecedores com 25% de desconto. As condições de pagamento também são facilitadas: amortecedores e baterias podem ser adquiridos em até 1+4 vezes, e os pneus podem ser parcelados em até 1+11 vezes.

A Seco Auto Peças está presente em três municípios da região:

Tenente Portela – (55) 3551-1201

Coronel Bicaco – (55) 3557-1422

Três Passos – (55) 3522-3225

Além das promoções já anunciadas, a empresa antecipa que novidades ainda maiores estão por vir em julho. Para não perder nenhuma atualização, os interessados podem acompanhar as redes sociais da empresa pelo perfil @secoautopecasoficial.

Há 13 anos no mercado, a Seco Auto Peças segue fortalecendo sua marca com confiança, carinho e dedicação — sempre ao lado dos motoristas e suas famílias.