Educação e saúde: Tenente Portela conhece modelo de atendimento integrado em Santo Augusto

Uma comitiva da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela realizou, na terça-feira, 01, uma visita técnica ao Centro de Apoio e Atendimento Multiprofissional para Crianças com Transtornos do Neurodesenvolvimento – TEAbraça, localizado em Santo Augusto.

A equipe, liderada pela secretária Irinéia Koch, foi recebida pela prefeita Lilian Fontoura Depiere e por representantes da Secretaria de Educação local. Durante a visita, o grupo conheceu a estrutura e o funcionamento do TEAbraça, projeto que se destaca pelo atendimento especializado a crianças com transtornos do neurodesenvolvimento.

O centro reúne uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de Atendimento Educacional Especializado, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e neurologistas, oferecendo acompanhamento integral às crianças e suas famílias.

A iniciativa busca promover qualidade de vida e inclusão, atuando de forma integrada nas áreas da saúde e da educação. Segundo o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, o município estuda a possibilidade de implantar um serviço semelhante, ampliando a rede de atendimento especializado e reforçando o compromisso com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento infantil.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela