Minipraça revitaliza trecho da Avenida Ceres

Está em andamento a construção de uma minipraça no cruzamento entre a Avenida Ceres e a Avenida Vivaldino Dias, em Tenente Portela. Com cerca de 600 metros quadrados, o espaço está sendo revitalizado e contará com bancos, paisagismo e iluminação.

A iniciativa faz parte do planejamento urbano do município e tem como objetivo ampliar as opções de lazer para a comunidade, ao mesmo tempo em que requalifica uma área anteriormente degradada. Segundo a secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Sala, o local — tecnicamente uma extensão da avenida — vinha sendo utilizado de maneira irregular para descarte de lixo e apresentava frequente acúmulo de mato.

Com a expansão do bairro Paludo sobre parte da avenida, a Prefeitura identificou a oportunidade de transformar o trecho em um espaço mais seguro, funcional e valorizado. A proposta visa recuperar uma área negligenciada, convertendo-a em um ambiente de convivência e bem-estar para os moradores.

A intervenção urbanística busca ainda reduzir a necessidade de manutenção constante e contribuir para a melhoria da qualidade urbana da região.

