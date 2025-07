Trabalhadores da JBS que residem em Tenente Portela podem solicitar auxílio transporte

O programa faz parte de uma política municipal voltada à geração de emprego e renda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com apoio da Central do Cidadão.

Cada trabalhador que atender aos critérios estabelecidos receberá um auxílio de R$ 50,00 por mês, totalizando R$ 300,00 pelo semestre. O pagamento será feito por depósito bancário na conta informada na ficha de inscrição, desde que em nome do beneficiário.

O benefício corresponde ao primeiro semestre de 2025 (janeiro a junho) e será pago em parcela única, mediante requerimento individual por parte do trabalhador. Para ter acesso ao recurso, é necessário comparecer à Central do Cidadão entre os dias 7 e 11 de julho de 2025, localizada na Rua Luis Carlos Schepp, nº 142.

A Prefeitura de Tenente Portela anunciou a liberação de mais uma parcela do auxílio transporte destinado aos trabalhadores que comprovadamente residem no município e se deslocam diariamente para a unidade da JBS, em Itapiranga (SC).

