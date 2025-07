Seminário discute agenda política da Cúpula dos Povos

As comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáve; de Legislação Participativa, e da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promovem, nesta quinta-feira (3), um seminário sobre a Agenda Política da Cúpula dos Povos.

O debate atende a pedido dos deputados Nilto Tatto (PT-SP), Ivan Valente (Psol-SP), Talíria Petrone (Psol-RJ), Célia Xakriabá (Psol-MG) e Duda Salabert (PDT-MG).

A reunião será realizada a partir das 10 horas, no plenário 2.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

O que é a Cúpula dos Povos

A Cúpula dos Povos é um evento paralelo e autônomo às conferências oficiais, como as Cúpulas das Nações Unidas sobre o Clima (COPs). Ela é organizada por entidades da sociedade civil, movimentos sociais, povos indígenas, comunidades tradicionais, e outros grupos de diversos países.

O objetivo principal é oferecer um espaço para discutir e propor alternativas às políticas e decisões tomadas nos eventos oficiais.

Os deputados lembram que, em 2025, a Cúpula dos Povos ganha ainda mais relevância ao ser organizada no contexto da COP30, a ser realizada em Belém (PA).

O seminário busca fortalecer a democracia participativa, aproximar as demandas da sociedade civil no processo legislativo e garantir que as pautas socioambientais, econômicas e de direitos humanos ganhem espaço central na agenda política nacional.