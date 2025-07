Prêmio Fritz Müller tem recorde de inscrições em sua 25ª edição

A 25ª edição do Prêmio Fritz Müller bateu recorde de projetos inscritos. No total, 161 iniciativas na área ambiental e da sustentabilidade concorrem em nove diferentes categorias. A premiação, que é realizada pelo Governo do Estado de Santa Catarina por meio do Instituto do Meio Ambiente (IMA), reconhece projetos que transcendem a legislação ambiental e impactam positivamente na preservação da fauna, da flora e dos recursos naturais, na restauração ambiental e em atividades econômicas que conciliam a conservação e o desenvolvimento econômico.

O recorde anterior de inscrições do prêmio foi em 2023, com 125 cases inscritos à época. A partir de agora, os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora eminentemente técnica, designada pela presidência do IMA. O anúncio dos vencedores deverá ocorrer entre os meses de setembro e outubro, pelos canais de comunicação institucionais do órgão ambiental e do Governo de Santa Catarina.

Para a presidente do IMA, Sheila Meirelles, o número recorde de inscritos reflete a consolidação do Prêmio como uma referência na área e, também, evidencia o crescente compromisso de empresas e instituições públicas e privadas que atuam em Santa Catarina com a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. “Estamos muito felizes por alcançar número recorde de inscritos, o que demonstra a credibilidade do Instituto e, principalmente, que a nossa sociedade está atenta e buscando alternativas de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental”, diz a presidente.

Categorias

A primeira edição do Prêmio Fritz Müller foi realizada em 1982. De lá para cá, as categorias da premiação foram adaptadas de acordo com as novas demandas e com o desenvolvimento de novas tecnologias. Neste ano, em que o órgão ambiental catarinense completa 50 anos de atuação, a premiação chega a sua 25ª edição e deverá reconhecer ações em nove áreas: conservação de insumos de produção (água ou energia); conservação de recursos naturais e da vida silvestre; controle da poluição; educação ambiental; gestão ambiental; reciclagem; recuperação de áreas degradadas; resíduos sólidos; e turismo ecológico e sustentável.

Divulgação dos vencedores e premiação

Os vencedores serão oficialmente divulgados por meio do site do IMA e comunicados à imprensa. A data e o local da entrega da premiação serão definidos e informados oportunamente pelos canais oficiais.