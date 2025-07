Senadores e deputados avaliam audiência com diretor da Abin como produtiva

Senadores e deputados da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) consideraram produtiva a audiência realizada nesta quarta-feira (2) com o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa. Conforme estabelece a Resolução do Congresso Nacional n.2 de 2013, a reunião foi secreta, e conduzida pelo presidente da comissão, deputado Filipe Barros (PL-PR), com participação do vice-presidente, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), durou cerca de duas horas.

Segundo Filipe Barros, o diretor respondeu a todos os questionamentos feitos pelos parlamentares sobre temas como suposta espionagem com o Paraguai, denúncias de “Abin paralela” e outros assuntos relacionados à atuação da agência. O deputado destacou que todos se sentiram contemplados com as explicações e elogiaram a transparência do diretor.

A sessão foi suspensa e a comissão voltará a se reunir no próximo dia 16, às 15h, para dar continuidade à pauta deliberativa e decidir sobre possíveis convites a novas autoridades, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para prestar esclarecimentos.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira