Jovem Senador divulga lista de estudantes selecionados para vivência legislativa

Foram revelados nos últimos dias os 27 estudantes de ensino médio selecionados para o Programa Jovem Senador 2025. Eles representam cada uma das 27 unidades da federação (26 estados e o Distrito Federal) e foram escolhidos após participarem do concurso de redação promovido pelo programa. Agora eles irão participar da Semana de Vivência Legislativa no Senado, que acontece em Brasília de 18 a 22 de agosto.

Neste ano, o Programa Jovem Senador bateu recorde de participação, com 4.202 escolas públicas estaduais inscritas e cerca de 170 mil redações enviadas. O tema da redação foi “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”.

A edição de 2025 também contou com o protagonismo feminino: das 27 redações selecionadas, 21 foram escritas por meninas.

Entre os critérios utilizados para a seleção das redações estão: estrutura, correção gramatical, domínio da norma culta, desenvolvimento do tema e originalidade.

Vivência legislativa

Os estudantes selecionados virão a Brasília para participar, de 18 a 22 de agosto, da Semana de Vivência Legislativa. Nesse período, eles vão conhecer o funcionamento do Senado, representar seus estados (e o Distrito Federa) e apresentar propostas que poderão se transformar em projetos de lei.

Além das passagens, da hospedagem e da alimentação, esses estudantes e seus professores orientadores receberão notebooks como prêmio.

Jovem Senador

O Programa Jovem Senador é uma iniciativa institucional da Casa, que oferece a estudantes do ensino médio de escolas públicas, caso sejam os vencedores do respectivo concurso de redação, a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo e, especialmente, do Senado.

Por meio de uma simulação do trabalho parlamentar, os jovens selecionados vivenciam o dia a dia dos parlamentares — participando de debates e elaborando propostas, entre outras atividades.

O concurso de redação é realizado em parceria com as secretarias estaduais de educação, mobilizando escolas, professores e estudantes em todo o país.