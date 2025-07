Comissão aprova projeto que cria 635 funções comissionadas na Justiça Federal da 5ª Região

Pela proposta, as novas funções estão distribuídas da seguinte maneira: 224 FC-5; 330 FC-4; 16 FC-3; e 55 FC-2. Todos esses cargos comissionados já foram criados por atos administrativos prévios. O texto aprovado também extingue seis FC-1.

A relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), recomendou a aprovação do texto. “A medida não resultará em aumento de despesa, uma vez que os pagamentos respectivos já vêm sendo consignados nos orçamentos anuais”, constatou ela.

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2783/11, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que cria 635 funções comissionadas na Justiça Federal de 1º Grau da 5ª Região, que abrange Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.