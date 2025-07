Santa Catarina marca presença na ExpoCatólica 2025 com foco no turismo religioso

Foto: Divulgação / Setur

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina participou com destaque da 18ª edição da ExpoCatólica, realizada entre os dias 3 a 6 de julho, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP). Considerada a maior feira de produtos e serviços voltados ao segmento católico da América Latina, a ExpoCatólica já reuniu milhares de visitantes, entre autoridades, agentes de pastoral, religiosos, representantes de santuários e destinos turísticos, além de operadores de turismo de todo o país e do exterior.

Representando o Governo de Santa Catarina, a equipe da Setur marcou presença nos quatro dias de evento, liderando a comitiva técnica da pasta e cumprindo uma intensa agenda de reuniões, encontros com autoridades e divulgação dos principais atrativos religiosos do estado. A participação catarinense teve como objetivo fortalecer o posicionamento de Santa Catarina como um destino estratégico para o turismo de fé, espiritualidade e tradição religiosa.

“Estar presente na maior feira do segmento católico é importante para valorizar e divulgar as rotas religiosas de Santa Catarina, ampliando o reconhecimento e o fluxo de visitantes em nossos destinos. Essa iniciativa está alinhada a uma das diretrizes do governador Jorginho Mello: incentivar todas as vocações do nosso estado, que também é um estado de fé”, destacou Catiane.

Roteiros de fé e cultura fortalecem identidade turística de Santa Catarina

Durante a feira, o estande de Santa Catarina chamou atenção pela ambientação acolhedora, exposição de itens sacros como imagens e trajes, identidade visual e conteúdos informativos voltados aos principais destinos de turismo religioso do estado. Materiais promocionais, vídeos institucionais e roteiros integrados foram apresentados ao público e ao trade, que participaram de uma capacitação para vender as rotas religiosas.

A presença de Santa Catarina na ExpoCatólica 2025 integra o plano de ações da Secretaria para promover os destinos catarinenses em feiras estratégicas e ampliar o diálogo com instituições religiosas, associações turísticas e empreendedores do setor. Com iniciativas como essa, o Governo do Estado busca consolidar Santa Catarina como referência também no turismo de experiência, espiritualidade e acolhimento.