Comissão aprova inclusão de questões de gênero, raça e etnia na política urbana

avaliação das intervenções urbanas necessárias à disponibilização de calçadas e vias com acessibilidade e em boas condições para o uso seguro, durante o dia e à noite, de pedestres, pessoas com deficiência e usuários de carrinhos de bebê.

avaliação das intervenções urbanas necessárias à promoção do transporte não motorizado com segurança;

Pela proposta, os planos diretores municipais deverão definir diretrizes específicas para o atendimento das necessidades da mulher e para a promoção da igualdade étnico-racial e entre homens e mulheres na cidade, abordando, no mínimo:

O relator ressalta que diversos segmentos são excluídos do direito à cidade e que “o planejamento urbano deve atentar às peculiaridades das experiências de cidadãs e cidadãos – ao viverem e transitarem nas cidades – por conta de suas distintas inserções sociais, decorrentes de diferenças de gênero e de raça/cor”.

O Projeto de Lei 3637/23 foi apresentado pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e outras 26 parlamentares e recebeu parecer favorável do relator, deputado Tadeu Veneri (PT-PR), com emenda de redação.

