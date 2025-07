Fornecedores de uniformes serão notificados pela Secretaria da Educação para implementar ações imediatas para correção das peças

A Secretaria da Educação (Seduc) informa que está apurando falhas de impressão em algumas peças dos uniformes escolares da Rede Estadual. Os fornecedores dos referidos lotes serão notificados a implementarem ações imediatas para a correção.

Operação complexa envolve contratação de 18 empresas responsáveis pela confecção e entrega das peças em todo o território gaúcho - Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A licitação para aquisição dos uniformes foi estruturada em nove editais regionais, o que resultou em uma complexa operação que envolve a contratação de 18 empresas responsáveis pela confecção e entrega em todo o território do Rio Grande do Sul.

É a primeira vez que os estudantes da Rede Estadual gaúcha recebem gratuitamente uniformes escolares. Mais do que uma vestimenta, os uniformes representam um símbolo de pertencimento à comunidade escolar e evidenciam o compromisso do Estado com a valorização da educação pública.

A iniciativa gera impactos positivos reconhecidos, como o reforço à segurança no ambiente escolar, a promoção da equidade entre os alunos, o fortalecimento da identidade estudantil e uma economia significativa para milhares de famílias gaúchas.

No modelo acima, é possível visualizar mais uma aplicação correta do brasão no uniforme -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom