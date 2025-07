Governo do Estado assina novos convênios com 48 municípios para recuperação de estradas rurais

Nesta quarta-feira (3/7), mais 48 municípios assinaram convênio com o governo do Estado para receber até R$ 300 mil cada para a recuperação de estradas rurais. O programa, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), é destinado às cidades que decretaram situação de emergência em razão das enchentes de 2024.

Até o momento, já são 222 municípios que assinaram o convênio, dos 356 inscritos no edital. O recurso foi disponibilizado pelo governo do Estado, via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), e somam quase R$ 107 milhões. Os demais municípios contemplados seguem com a tramitação dos processos para posterior assinatura dos convênios.

Aplicação dos recursos

O recurso poderá ser utilizado para a contratação de horas-máquinas de equipamentos como trator esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão, motoniveladora (patrola), pá carregadeira e caminhão prancha, além da aquisição de insumos como brita, saibro e cascalho, de acordo com o plano de trabalho enviado pelos municípios e aprovado pela área técnica da Seapi.

A presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Adriane Perin de Oliveira, enfatizou que é “muito importante estar investindo o possível e o impossível para recuperar as estradas depois de uma enchente devastadora e, agora, os grandes fluxos de água”.

Melhorias dos acessos ao escoamento da produção

O secretário da Agricultura, Edivilson Brum, destacou a relevância de celebrar atos solenes como este, "porque a gente tem que divulgar o trabalho que é feito pelo governo do Estado, mas também tem que manifestar e enaltecer o trabalho de quem tá lá na ponta, daquele produtor que precisa escoar a produção e precisa da estrada, que precisa da brita, do saibro, precisa do caminhão, da patrola, da retroescavadeira ou do rolo compactador”, ressaltou.

Brum acrescentou que sensibilizados a isso, o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza, apresentaram este convênio através da Seapi para atender ao pleito dos municípios dentro das iniciativas do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado por Eduardo Leite para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Convênios Consulta Popular

O evento também contou com a assinatura de três convênios da Consulta Popular com os municípios de Campestre da Serra, Coqueiros do Sul e Roque Gonzales.

Para Campestre da Serra são R$ 60 mil para a manutenção e recuperação de quatro mil metros de estrada vicinal, na localidade de Capela Nossa Senhora das Graças.

O convênio de Coqueiros do Sul é na ordem de R$ 17,5 mil para promover a conservação de solo, com o atendimento de no mínimo sete famílias de agricultores do município.

Já Roque Gonzales, terá o repasse de R$ 101,6 mil para obras de melhoria nos acessos a estradas vicinais do município, a fim de facilitar o escoamento da produção, com atendimento de no mínimo 71 famílias.

Lista dos municípios que assinaram convênio com o Estado paraa recuperação de estradas rurais nesta quarta-feira (3/7):

Alecrim Alto Feliz Ametista do Sul Anta Gorda Arroio do Padre Augusto Pestana Boa Vista do Cadeado Butiá Caibaté Campo Borges Carlos Gomes Catuípe Chuí Coronel Barros Coronel Bicaco Cristal do Sul David Canabarro Dezesseis de Novembro Dois Irmãos das Missões Glorinha Ilópolis Inhacorá Itati Machadinho Mampituba Marau Marcelino Ramos Maximiliano de Almeida Paim Filho Paulo Bento Pedras Altas Ronda Alta Roque Gonzales Saldanha Marinho Santa Margarida do Sul Santa Rosa Santo Antônio da Patrulha São José das Missões São Pedro da Serra São Pedro do Sul Seberi Sertão Terra de Areia Três Arroios Tucunduva Tupanciretã Vila Nova do Sul Vitória das Missões

Fonte: Seapi