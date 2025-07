Comissão aprova projeto para conscientizar sobre parentalidade positiva

Parecer favorável A relatora, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), argumentou que essa abordagem incentiva a comunicação aberta, a empatia e o estabelecimento de limites de maneira equilibrada. "O objetivo é guiar as crianças com firmeza e carinho, garantindo que elas se sintam seguras e compreendidas", afirmou a parlamentar.

O Projeto de Lei 186/25 , da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), modifica a Lei 14.826/24 , que institui a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias de prevenção à violência contra crianças. Essa lei também prevê ações da União, dos estados e dos municípios para incentivar as práticas.

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que inclui a conscientização sobre os benefícios da parentalidade positiva entre as ações previstas em lei para incentivar essa abordagem educativa. Esse esclarecimento será feito por meio de cursos, campanhas e palestras embasados em evidências científicas.

