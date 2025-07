Império Gastrobar: boa música, drinks especiais e sabores marcantes em Tenente Portela

Em Tenente Portela, quem procura um lugar para reunir os amigos, curtir boa música e saborear drinks especiais já tem destino certo: o Império Gastrobar. Funcionando de terça a domingo a partir das 17h30, o espaço se destaca pela combinação de gastronomia, entretenimento e ambiente acolhedor, tornando-se referência na noite portelense.

Inaugurado em fevereiro de 2024, o Império já conquistou o público com um cardápio variado, que vai de porções caprichadas a pizzas artesanais e drinks autorais. O bar aposta na experiência completa: sabores marcantes, atendimento de qualidade e um ambiente moderno, ideal para encontros descontraídos, aniversários ou apenas aquele happy hour de fim de tarde. Para quem prefere aproveitar em casa, o gastrobar também oferece xis no delivery, garantindo sabor e praticidade.

Localizado no centro da cidade, o Império não é apenas um pub — é um ponto de encontro para quem valoriza boa companhia, estilo e qualidade.

“Nosso objetivo sempre foi criar um lugar onde as pessoas se sintam à vontade para aproveitar bons momentos. Investimos em música ao vivo, promoções e no cuidado com cada detalhe do atendimento”, destaca a equipe do Império.

Quem quiser conferir as novidades e acompanhar a programação musical da casa pode seguir o perfil oficial no Instagram: @imperiogastrobartp.