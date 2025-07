Boa Vista do Buricá exalta a cultura gaúcha com Ciranda e Entrevero da 20ª RT

Nos dois últimos finais de semana, Boa Vista do Buricá respirou o tradicionalismo gaúcho ao sediar dois grandes eventos da 20ª Região Tradicionalista (RT): a 55ª Ciranda Cultural de Prendas e o 37º Entrevero Cultural de Peões.

Com o objetivo de valorizar e manter vivas as tradições do Rio Grande do Sul, a programação ocorreu nos dias 20, 21, 22 e 28 de junho, reunindo crianças, jovens e representantes de diversos CTGs da região. Os participantes se destacaram em provas artísticas, campeiras, escritas e orais, demonstrando talento, conhecimento e profundo amor pela cultura gaúcha.

O ponto alto aconteceu no sábado, dia 28, com um jantar festivo que marcou o encerramento das atividades e a divulgação oficial da nova Gestão de Prendas e Peões da 20ª RT para o ciclo 2025/2026.

O CTG Guardiões da Fronteira, de Tenente Portela, celebrou com orgulho a conquista de dois jovens que irão representar a entidade e o município ao longo do próximo ano:

· Pietra Demari Balz, eleita 2ª Prenda Dente de Leite da 20ª RT

· Nicolas Monteiro Krumenauer, eleito 2º Guri Farroupilha da 20ª RT

A comunidade e as famílias dos jovens foram parabenizadas pelo feito, que reforça o compromisso com a preservação do legado cultural gaúcho. A expectativa é de uma gestão marcada por aprendizado, conquistas e muito amor ao tradicionalismo.