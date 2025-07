“Nosso foco é construir uma Tenente Portela mais justa e com oportunidades para todos”

A série de entrevistas com os prefeitos da microrregião prossegue nesta edição com a segunda parte da conversa com o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Antônio Sala (PSDB), realizada no dia 26 de junho. Nesta etapa, o gestor detalha as ações da administração nas áreas de Saúde e Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Rural, além de Transparência e Participação Popular. Ele também comenta sobre o andamento do projeto para instalação de um curso de Medicina no município e deixa uma mensagem aos portelenses.

Ao fazer um balanço dos primeiros seis meses de governo, Sala reafirma o ritmo acelerado da gestão e o compromisso com a população: “Quem achava que neste início de gestão iríamos tirar o pé do acelerador, se enganou. Seguimos acelerando e a prova está nos mais de R$ 10 milhões em investimentos já lançados e em execução.”

Saúde e Assistência Social

Folha Popular - Quais as principais ações adotadas na área da saúde neste início de governo?

Rosemar Sala – A saúde é uma área onde temos investido de forma significativa. Em termos percentuais, já superamos os 25%, índice bem acima dos 15% exigidos pela Constituição. Entre os avanços, destaco a ampliação da frota com uma ambulância nova e mais dois veículos a caminho. Reforçamos os programas de vacinação e prevenção, ampliamos a oferta de exames, consultas e medicamentos. Também priorizamos o acolhimento das equipes porque acreditamos que “cuidar de quem cuida” é essencial para garantir um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade.

FP - Há alguma proposta para ampliar o atendimento médico ou melhorar a estrutura das unidades básicas de saúde?

Sala – Em março, implementamos o turno estendido em uma das unidades com foco na saúde da mulher. Agora repetimos a iniciativa no ESF 3 com o programa Inverno Gaúcho, oferecendo atendimento das 18h às 21h. Estamos avaliando a possibilidade de tornar esse serviço permanente. Em relação às estruturas, todas as nossas unidades estão recebendo melhorias. As obras do Postão seguem em ritmo acelerado e, em breve, estarão 100% à disposição da comunidade. Também implantamos uma nova Estratégia de Saúde da Família, a quinta do município, que temporariamente funciona no ESF 2 (Postão).

FP - Na área social, como a gestão tem atuado para atender as famílias em situação de vulnerabilidade?

Sala – Essa é uma área que se mantém sempre ativa. O CRAS, o CREAS e a Casa Lar contam com total respaldo da gestão. Também ofertamos serviços de alta complexidade, como acolhimento para mulheres, idosos e pessoas com deficiência vítimas de violação. O Cadastro Único garante acesso a programas como Bolsa Família, BPC, benefícios habitacionais e outros. Além dessas ações, temos os auxílios eventuais, como cestas básicas e auxílios funerários. Nosso foco agora é a área habitacional: queremos, em breve, iniciar a construção de casas para atender as famílias que mais precisam de moradia digna.

Desenvolvimento Econômico e Rural

FP - Quais medidas estão sendo adotadas para incentivar o comércio local, pequenas empresas e o setor agrícola?

Sala – Na última semana, tínhamos 50 vagas de emprego disponíveis na Central do Cidadão, um sinal de que nosso município continua gerando oportunidades, mesmo diante da instabilidade econômica nacional. O papel do poder público é criar um ambiente favorável ao empreendedorismo, e temos trabalhado para isso. No setor agrícola, investimos em programas de incentivo às cadeias produtivas, como suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelo campo, inclusive com as mobilizações pela securitização, e somos parceiros desse movimento. O campo bem estruturado é essencial para que a cidade continue crescendo.

FP - Existe alguma política ou projeto específico voltado para os produtores rurais e para fomentar a agroindústria no município?

Sala – Sim. Temos diversas ações em andamento que resultarão em novos aviários e chiqueirões. Retomamos os programas de troca-troca de sementes e entrega de insumos, com investimentos de R$ 400 mil. Também estamos incentivando o melhoramento genético do rebanho. No campo das agroindústrias, já temos oito legalizadas e trabalhamos para ampliar esse número. Além de apoiar a implantação, o município compra parte da produção por meio da Cesta Verde, do PAA e da merenda escolar.

Transparência e Participação Popular

FP - A população sente necessidade de maior proximidade com o governo. Que canais de escuta ou participação a Prefeitura está promovendo?

Sala – Meus gabinetes e os do vice-prefeito Scherer estão sempre abertos. Mesmo com a agenda cheia, jamais deixamos de dialogar com a população. Nossa presença constante em eventos da comunidade também funciona como um canal informal de escuta. De forma mais estruturada, em breve realizaremos audiências públicas para construção do Plano Plurianual, que é uma oportunidade para a população participar ativamente na definição das políticas públicas que nortearão os próximos quatro anos.

FP - Como a gestão tem trabalhado a questão da transparência com os recursos públicos?

Sala – A legislação exige transparência, e nós a seguimos rigorosamente. Todas as informações sobre os gastos públicos estão disponíveis no Portal da Transparência. Além disso, como disse antes, as portas do gabinete estão sempre abertas para qualquer cidadão que queira esclarecimentos.

Curso de Medicina

FP - A divulgação do resultado preliminar da Chamada Pública para autorização do curso de Medicina foi adiada novamente. Como o senhor avalia essa situação?

Sala – Trabalhamos cerca de dois anos neste projeto. A UCEFF, nossa parceira, apresentou uma proposta de altíssima qualidade. Continuamos confiantes de que seremos contemplados, embora seja natural uma certa frustração com mais este adiamento. É uma decisão exclusiva do Governo Federal, mas estamos tranquilos e focados em aguardar o resultado com esperança.

Mensagem Final

FP - Para finalizar, qual a mensagem o senhor gostaria de deixar à população portelense?

Sala – Seguimos com “sangue nos olhos” para fazer um governo ainda melhor. Nossa equipe está comprometida e quem achou que iríamos reduzir o ritmo se enganou: seguimos acelerando. Nestes seis meses, já são mais de R$ 10 milhões investidos. Claro, os desafios são muitos, mas com o apoio da população temos certeza de que podemos fazer ainda mais. Aproveito para convidar todos para as festividades dos 70 anos de Tenente Portela, em agosto. Será um mês inesquecível, à altura do orgulho que sentimos por esta terra.