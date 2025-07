Os R$ 816,6 milhões devem ser destinados a concessionárias do setor de logística ferroviária que já têm projetos custeados pelo FDNE.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.158, que libera R$ 816,6 milhões para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). O dinheiro vai financiar projetos no setor de transporte ferroviário.

