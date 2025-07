Governo prorroga inscrições para o edital de hidrogênio verde

O prazo de inscrições do edital do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Hidrogênio Verde (H2V) no Estado foi prorrogado por dez dias pelo Governo do Rio Grande do Sul. Interessados agora têm até o dia 26 de julho para submeter propostas à chamada pública, sem alteração no cronograma final. O objetivo é garantir que as empresas tenham tempo hábil para juntar a documentação necessária para participação.

O edital define as etapas do processo de inscrição e seleção de empresas com propostas voltadas à viabilização da produção, transmissão, armazenagem e uso do hidrogênio verde. Entre os principais requisitos está a produção de energia limpa, renovávele/oude baixa emissão de carbono no território do Rio Grande do Sul, combinada com pelo menos um dos seguintes temas de aplicação, seja como processo produtivo ou como insumo para a atividade industrial.

As empresas que atenderem aos critérios e cumprirem todas as etapas do processo de seleção poderão ter seus projetos financiados, com valores de até R$ 30 milhões por projeto. A contrapartida mínima exigida das instituições é de 30%.

Investimento visa consolidar o Estado como referência em energia limpa

A ação integra a estratégia de descarbonização lançada pelo governo do Estado em 2 de junho . Promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com o Badesul, a iniciativa busca identificar e apoiar, mediante subvenção econômica, projetos inovadores que fortaleçam a cadeia do hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, a fim de impulsionar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor no Estado.

“O hidrogênio verde é uma oportunidade estratégica para o Rio Grande do Sul ocupar posição de liderança no cenário energético global. Com o edital, queremos atrair investimentos e consolidar o Estado como referência em energia limpa. Estamos criando as bases para uma nova matriz econômica, que une inovação, competitividade e responsabilidade ambiental”, destaca a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Empresas interessadas devem atender aos requisitos técnicos do edital e à documentação exigida. A seleção dos projetos será conduzida por comissão técnica especializada. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail[email protected].