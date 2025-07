Sicredi disponibiliza R$ 68 bilhões no Plano Safra 2025/2026

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 9 milhões de associados e presença em todo o Brasil, vai disponibilizar R$ 68 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2025/2026. O valor representa um aumento de 10% em relação ao concedido no ano-safra anterior, em mais de 319 mil operações. Com uma carteira agro que totaliza R$ 102 bilhões em saldo, o Sicredi reforça sua posição como a maior instituição financeira privada do Brasil no setor.

Do total previsto, a estimativa do Sicredi é liberar R$ 24,3 bilhões para operações de custeio, R$ 12,5 bilhões para investimentos e R$ 1,7 bilhão para comercialização e industrialização. A instituição financeira cooperativa prevê ainda a concessão de R$ 24,6 bilhões em créditos por meio de Cédulas de Produto Rural (CPR).

Para a agricultura familiar, o Sicredi vai oferecer R$ 13,5 bilhões via Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), volume 11% maior que o da safra anterior. Para os produtores de médio porte, serão R$ 16,7 bilhões via Pronamp (Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural), aumento de 21% em comparação ao ano anterior. Dessa forma, cerca de 70% do total de operações previstas será destinado a pequenos e médios produtores, reforçando o papel do Sicredi no fortalecimento da base da produção agrícola nacional.

Para os demais produtores, serão disponibilizados R$ 13,2 bilhões. Deste total, R$ 4,9 bilhões correspondem a operações de crédito em dólar, atendendo produtores ligados à cadeia de exportação. Neste ciclo, o Sicredi projeta crescimento de 21% em linhas dolarizadas, oferecendo alternativas mais competitivas diante da valorização da moeda estrangeira.

“Neste novo ciclo do Plano Safra, o Sicredi reafirma seu papel como parceiro estratégico do agronegócio. Atuamos de forma próxima e personalizada, por meio das nossas 103 cooperativas e 2,9 mil pontos de atendimento, com presença exclusiva em mais de 200 municípios. Nossa capilaridade nos permite atender desde o agricultor familiar até os grandes produtores, com produtos acessíveis e soluções alinhadas às necessidades de cada associado agro”, destaca o diretor executivo de Segmentos, Crédito, CRM e Dados do Sicredi, Gustavo Freitas.

Além do crédito rural, a instituição financeira cooperativa também oferece um portfólio completo de produtos e serviços voltados ao agronegócio, como consórcios para aquisição de máquinas e equipamentos, seguros rurais, investimentos e soluções de meios de pagamento. “Com esse conjunto completo de soluções financeiras, apoiamos o produtor em todas as etapas da sua jornada, do planejamento da safra à colheita”, salienta o superintendente de Agronegócio do Sicredi, Vitor Moraes.

O Sicredi já está recebendo pedidos de financiamento para o Plano Safra 2025/2026, que vai de julho deste ano até o final de junho de 2026. Para solicitar o crédito, o produtor rural associado deve planejar a próxima safra, considerando o que será cultivado, a área de plantio e o orçamento. Em seguida, é indicado que o associado procure sua agência ou utilize os canais digitais, como o aplicativo do Sicredi e o WhatsApp, para dar andamento ao seu atendimento.

Balanço da safra 2024/2025 no Sicredi

No ano-safra 2024/2025, o Sicredi liberou um volume recorde de financiamento aos produtores rurais. Foram R$ 61,9 bilhões em mais de 321 mil operações, considerando R$ 18,8 bilhões em CPR. Os principais públicos atendidos foram os pequenos e médios produtores, que concentraram 72% das operações realizadas, totalizando R$ 26 bilhões em volume de crédito. Neste ciclo, também foram liberados R$ 4 bilhões em operações de crédito em dólar.

