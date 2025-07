Tenente Portela participa da 2ª Jornada de Educação Infantil em Frederico Westphalen

Nesta sexta-feira, 4, acontece em Frederico Westphalen a 2ª Jornada de Educação Infantil, com o tema “O Tempo da Infância é o Aqui e o Agora! E pede por nossa sensibilidade”. O evento reúne profissionais e especialistas da área da infância para momentos de aprendizado, troca de experiências e reflexões sobre as práticas pedagógicas na primeira infância.

Tenente Portela está representada por uma professora de cada escola da rede municipal, assegurando a participação de todas as unidades de ensino nas discussões mais atuais sobre a educação infantil.

A presença no evento reforça o compromisso do município com a formação continuada dos educadores, promovendo o aprimoramento das práticas pedagógicas e o fortalecimento da rede de ensino local.

Após a jornada, as professoras participantes terão a missão de compartilhar os conteúdos e as pautas abordadas com os demais profissionais da educação infantil, garantindo que o conhecimento adquirido seja multiplicado e beneficie todas as crianças atendidas pela rede municipal.

