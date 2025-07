Mais ruas asfaltadas no Bairro Operário: Prefeitura investe em mobilidade e qualidade de vida

A Prefeitura de Tenente Portela está finalizando mais uma etapa de melhorias em infraestrutura urbana. As ruas Santos Dumont e Barão do Rio Branco, localizadas no bairro Operário e utilizadas também como acesso à comunidade indígena Pedra Lisa, já receberam as duas camadas de asfalto e seguem para os ajustes finais.

Na quinta-feira, 3 de julho, o prefeito Rosemar Sala, acompanhado do vice-prefeito Claudenir Scherer e da secretária municipal de Saúde, Salete Luft, esteve no local vistoriando o andamento dos trabalhos. Em vídeo divulgado pela assessoria, o prefeito destacou o esforço da gestão para levar melhorias à comunidade:

“São recursos de uma emenda parlamentar do deputado Afonso Motta, encaminhada pelo então vereador Luis Claudir. Foram R$ 200 mil de emenda e mais R$ 165 mil de recursos próprios do município. É uma obra que vai beneficiar o bairro Operário. É por isso que a gente acorda cedo e dorme tarde: para entregar cada dia mais benefícios para a nossa comunidade.”

O projeto contempla mais de 3 mil metros quadrados de pavimentação, além da implantação de rede de drenagem pluvial, passeios públicos com rampas de acessibilidade e nova sinalização horizontal e vertical. A obra atende a uma demanda antiga dos moradores da região e fortalece o compromisso da Administração Municipal com a valorização dos espaços urbanos.

O vice-prefeito Claudenir Scherer também anunciou novos investimentos para o bairro:

“Nos próximos dias estaremos analisando o asfaltamento de mais três ruas aqui do bairro Operário, por meio de uma emenda parlamentar do deputado Bohn Gass, no valor de R$ 500 mil. E ainda nesta gestão, levaremos asfalto a todas as escolas, conforme assumimos esse compromisso.”

As obras reforçam o planejamento da gestão municipal em melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população portelense, com foco em inclusão, segurança e valorização dos bairros.