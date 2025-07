Brigada Militar forma 140 crianças no PROERD em Redentora

Na tarde de quarta-feira, 3, às 14h, foi realizada a cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) no município de Redentora. Ao todo, 140 crianças de sete escolas participaram da iniciativa, incluindo duas instituições indígenas.

As aulas do PROERD foram ministradas pelo soldado Cristiano, do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM). Durante a formatura, os alunos prestaram juramento, comprometendo-se a dizer não às drogas e à violência. Todos os formandos receberam certificados de conclusão, e os estudantes que mais se destacaram foram premiados com cestas recheadas de doces e salgados. Também foram sorteadas duas bicicletas entre os participantes.

O Comando do 7º BPM agradeceu às empresas e entidades que apoiaram a realização do evento e a distribuição das premiações: Cooperativa Sicredi, Cooperativa Cotricampo, Supermercado Rede Fort, Empresa Mais Frango, além da Administração Municipal e da Secretaria de Educação de Redentora.

Comunicação Social 7°BPM