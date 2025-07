Secretaria de Educação homenageia professoras formadas no LEEI

Na noite de quinta-feira, 3, a Secretaria Municipal de Educação de Miraguaí realizou uma homenagem às professoras que concluíram o curso de formação continuada do programa LEEI – Leitura e Escrita na Educação Infantil. O reconhecimento ocorreu em cerimônia realizada com a presença de autoridades, familiares e convidados.

Foram homenageadas as professoras Adrieli de Almeida (representando a Secretaria de Educação), Lissandra Dunck (Escola Municipal São Paulo), Margarete Cavallari (EMEI Lenirinha e EMEI Esperança), Claudete Cavallari (vice-diretora da EMEI Lenirinha) e Gabrieli Socolowski (EMEI Lenirinha).

O LEEI é uma iniciativa do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e tem como objetivo fortalecer práticas pedagógicas voltadas à leitura e à escrita na Educação Infantil. O programa é desenvolvido em parceria entre União, estados, Distrito Federal e municípios, com o apoio de universidades.

Durante a cerimônia, foi destacada a importância da formação continuada de professores e do papel das docentes na construção de uma educação pública de qualidade. A solenidade também marcou o lançamento oficial do LEEI no município de Miraguaí.

Estiveram presentes o prefeito Leonir Hartk, a primeira-dama Silvia do Nascimento, o vice-prefeito Ricardo Barbosa Fink e o secretário municipal de Educação, professor Carlos Faccio. Em sua fala, o secretário destacou a relevância do envolvimento das professoras no processo formativo e reafirmou o compromisso da gestão com a qualificação do ensino desde os primeiros anos escolares.

A cerimônia contou ainda com a participação da professora formadora Camila Rodrigues, do município de Tenente Portela, responsável pelo acompanhamento das atividades ao longo dos nove meses de curso.

Ao final, a Secretaria de Educação agradeceu a todas as professoras participantes, às autoridades presentes e aos familiares que prestigiaram o evento.

Com informações da Rádio Líder