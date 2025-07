Estudo da IFI sobre evolução nos gastos da saúde até 2070 será debatido na segunda

A Instituição Fiscal Independente do Senado lança nesta segunda-feira (7), às 15h, no Plenário 2 da Ala Nilo Coelho, o estudo “Cenários de longo prazo para a necessidade de financiamento da saúde (2025-2070)” de autoria do analista da IFI Alessandro Casalecchi, responsável pela pesquisa.

Logo após a apresentação, haverá um debate com especialistas da área: Blenda Leite Saturnino Pereira, assessora técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); Renê José Moreira dos Santos, coordenador de Desenvolvimento Institucional do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); Natália Nunes Ferreira Batista, diretora do Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde do Ministério da Saúde; e Augusto Bello de Souza Neto, consultor de orçamento da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado (Conorf). A mediação será do diretor-executivo da IFI, Marcus Pestana, e a discussão será transmitida ao vivo no canal da IFI no YouTube: youtube.com/@ifibra