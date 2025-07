Município recebe R$ 684 mil em recursos para Saúde e Obras

Em pronunciamento à comunidade nesta sexta-feira, 4 de julho, o prefeito Valcier Balestrin anunciou a chegada de importantes recursos que irão beneficiar diretamente a saúde pública e a infraestrutura do município.

Segundo o prefeito, na quinta-feira (3), a Administração Municipal recebeu um ofício do deputado federal Luiz Carlos Busato, com o apoio do deputado estadual de São Francisco, destinando uma emenda de R$ 100 mil. O recurso será aplicado no custeio da Secretaria Municipal de Saúde, com foco no pagamento de exames e consultas especializadas por meio dos consórcios intermunicipais de saúde.

Além disso, Balestrin informou que o município foi contemplado com a indicação de um caminhão caçamba traçado, no valor de R$ 584 mil, por meio de emenda do ex-ministro e atual deputado federal Paulo Pimenta, via programa estadual Gaúcha. O veículo será utilizado pela Secretaria de Obras, contribuindo para melhorar os serviços prestados à população, tanto na área urbana quanto rural.

“Agradecemos aos deputados pelo apoio e reforçamos o nosso compromisso com cada guaritense. Seguiremos firmes, buscando mais conquistas para a nossa cidade”, afirmou o prefeito.