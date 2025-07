Curso de Soldador Rural capacita produtores em Vista Gaúcha

Encerrou-se recentemente, em Vista Gaúcha, mais uma edição do curso de Soldador Rural, promovido por meio de uma parceria entre a Administração Municipal, Secretaria da Agropecuária e Meio Ambiente, SENAR-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Tenente Portela. A iniciativa proporcionou 24 horas de aprendizado, divididas em três dias de aulas teóricas e práticas voltadas para produtores rurais da região.

Entre os participantes, Douglas da Silva destacou a importância do curso para sua vida pessoal e para as atividades na propriedade rural. "Aprendemos muito mais do que imaginávamos. Agora, com o conhecimento certo, poderemos realizar um trabalho com mais segurança e qualidade. Isso vai reduzir custos, já que não precisaremos contratar serviço externo sempre que houver necessidade de solda", afirmou.

Durante o curso, os alunos aprenderam desde normas de segurança, uso correto de EPIs, conhecimento sobre metais e equipamentos, até a prática da soldagem em situações comuns no dia a dia do campo. “Nos dois dias de prática, buscamos simular o máximo de situações reais que podem ocorrer em uma propriedade, como consertos de máquinas ou a criação de ferramentas. Os alunos se mostraram muito criativos”, destacou a equipe responsável pelo curso.

A Administração Municipal agradeceu aos envolvidos na organização, com destaque para o apoio de André e a articulação de Marcelo, responsável pelo cadastro e viabilização do curso junto ao Sindicato Rural.

A formação integra um conjunto de ações voltadas à qualificação e profissionalização dos produtores rurais, promovendo autonomia, economia e inovação no campo. A expectativa é que novas edições sejam realizadas conforme a demanda, fortalecendo ainda mais a parceria entre o município, o Sindicato Rural e o SENAR.

Com informações da Radio A Verdade