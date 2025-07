Coordenador aponta desafios e avanços no projeto da ponte entre SC e RS

Desde 2018, moradores, lideranças e autoridades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul acompanham o desenvolvimento do Movimento Pró-Ponte, uma iniciativa que visa à construção de uma ponte sobre o rio Uruguai, ligando os municípios de Itapiranga (SC) e Barra do Guarita (RS).

O projeto, que tem como objetivo melhorar a segurança viária e facilitar o transporte entre os dois estados, encontra-se atualmente na fase final de aprovação junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), conforme informou o coordenador do movimento e ex-prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott.

Em entrevista à Rádio Progresso, Tisott destacou que se trata de um projeto “bastante complexo”, especialmente pelas exigências ambientais e técnicas envolvidas. A licença ambiental — considerada etapa fundamental para o avanço da obra — está em andamento, com o objetivo de garantir que a construção não cause impactos negativos ao meio ambiente.

Inicialmente, a expectativa era de que o projeto fosse finalizado em 2024, o que não se concretizou. Agora, a previsão é que ele seja concluído, orçado e licitado em 2025, com execução prevista para 2026.

Obra estratégica para a região

Tisott ressalta que a ponte é uma obra estratégica, capaz de transformar a logística entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias, além de aumentar a segurança viária na região. Atualmente, as rotas disponíveis são consideradas insuficientes para atender à crescente demanda.

A nova estrutura promete reduzir os tempos de deslocamento e os riscos de acidentes, além de fomentar a economia local, com estímulo ao comércio, ao turismo e à integração regional. A melhoria na logística também tem potencial para atrair investimentos e gerar empregos, beneficiando diretamente as comunidades dos dois estados.

O movimento pela construção da ponte conta com amplo apoio popular, além do respaldo de lideranças locais e nacionais, que reconhecem a importância da obra para o desenvolvimento regional.

Investimento estimado em R$ 300 milhões

Segundo o DNIT, o custo estimado para a construção da ponte é de aproximadamente R$ 150 milhões. Entretanto, os contornos viários necessários para integrar a obra ao sistema de transporte da região exigirão investimentos adicionais da mesma ordem.

Dessa forma, o valor total do projeto pode alcançar cerca de R$ 300 milhões — um investimento robusto, mas considerado essencial para atender às demandas de mobilidade e desenvolvimento da região.

Com informações da Rádio Progresso 89.5