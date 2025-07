Governo oferece capacitação gratuita sobre editais de culturas populares

A Secretaria da Cultura (Sedac) vai promover uma capacitação sobre editais voltados a culturas populares. Com entrada gratuita, a atividade é direcionada a agentes culturais, produtores, dirigentes de cultura e gestores de organizações da sociedade civil. O encontro ocorre em 23 de julho, às 14h, no Auditório Luis Cosme da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ).

Para participar, é necessário preencher este formulário . A iniciativa homenageia o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho.

A formação vai abordar os editais promovidos pela Sedac, que deve lançar, ainda neste ano, um edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) para culturas populares. O objetivo da capacitação é ampliar o acesso às oportunidades, fomentar o conhecimento e fortalecer a participação da sociedade civil nas políticas públicas de cultura.

A atividade será ministrada pelas equipes do Sistema Estadual de Cultura (SES) e do Departamento de Fomento da secretaria. A realização é do SES, por meio do Programa de Formação e Qualificação na Área Cultural, uma iniciativa de caráter continuado voltado ao desenvolvimento dos profissionais da cultura.

Diversos segmentos podem ser considerados culturas populares. Entre eles estão hip hop, capoeira, tradição e folclore, carnaval, religiosidade, povos de terreiro, povos ciganos, povos originários, benzedeiras, parteiras, marisqueiros, poetas e poetisas populares, pescadores, trovadores, pajadores, guasqueiros, brincantes, pajés, mães e pais de santo e outros líderes religiosos, rezadores e bonequeiros.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] e pelos telefones (51) 3288-5439, 3288-5408 e 98594-8330.

Serviço

O quê: Capacitação dos Editais para Culturas Populares

Quando: quarta-feira (23/7), das 14h às 17h

Onde: Auditório Luis Cosme, no 4º andar da CCMQ (rua dos Andradas, 736, Centro Histórico - Porto Alegre)

Inscrições: gratuitas nesta página