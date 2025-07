Comissão debate plano de carreira dos servidores do Ministério da Educação

"Nesse contexto, torna-se imprescindível debater e avançar na construção de políticas que garantam melhores condições de trabalho, formação contínua, fortalecimento institucional e profissionalização dos quadros do MEC", disse a deputada.

Para Erika Kokay, a valorização dos trabalhadores em educação é um pilar essencial para o alcance das metas e objetivos do Plano Nacional de Educação (PNE), instrumento de planejamento estruturante e de caráter decenal, que está em debate na Câmara dos Deputados.

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (8) para discutir o plano de carreira dos servidores do Ministério da Educação (MEC). O debate foi pedido pela deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 8.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.