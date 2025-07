Cavalgada tradicional abre os festejos de aniversário do município

Estão oficialmente abertas as inscrições para a 26ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, um dos eventos mais tradicionais de Tenente Portela e região. A atividade será realizada nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2025, marcando a abertura oficial dos festejos de aniversário do município.

As inscrições seguem até o dia 25 de julho e podem ser feitas diretamente com os membros dos CTGs envolvidos na organização.

A programação segue o formato consolidado dos últimos anos, com deslocamentos entre cidades vizinhas, momentos de confraternização, homenagens e a tradicional solenidade de acendimento da chama.

Programação:

Sexta-feira, 1º de agosto

7h – Concentração e saída na Praça do Imigrante (Tenente Portela)

12h – Almoço no CTG Querência Gaúcha (Vista Gaúcha)

19h – Solenidade de abertura com patrono e homenageado, jantar e pernoite no CTG Repontando o Gado (Pinheirinho do Vale)

Sábado, 2 de agosto

7h – Café da manhã no CTG Repontando o Gado

9h30 – Solenidade de acendimento da chama no túmulo do Tenente Portela, às margens do Rio Pardo (Pinheirinho do Vale)

12h – Almoço no CTG Repontando o Gado

20h – Jantar e pernoite na Comunidade São Miguel (Vista Gaúcha)

Domingo, 3 de agosto

7h – Café da manhã na Comunidade São Miguel

12h – Almoço na Comunidade Nossa Senhora da Saúde (Tenente Portela)

15h – Recepção e encerramento da Cavalgada na Praça do Índio (Tenente Portela)

Nos próximos dias, serão divulgados os nomes do patrono e do homenageado da 26ª edição da Cavalgada.

A realização é da Prefeitura de Tenente Portela, do CTG Sentinela da Fronteira e do CTG Guardiões da Fronteira, com apoio da 20ª Região Tradicionalista, das Prefeituras de Pinheirinho do Vale e Vista Gaúcha, dos CTGs Repontando o Gado e Querência Gaúcha, da Comunidade da Linha São Miguel e da Comunidade Nossa Senhora da Saúde.