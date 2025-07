Alunos constroem minizoológico com materiais recicláveis e criatividade

Na quarta-feira, 2, os alunos do 2º ano B da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande, de Derrubadas, realizaram uma atividade especial na disciplina de Inglês, sob a orientação da professora Clébia Dallabrida. A proposta envolveu o estudo dos animais — seus habitats, sons, características físicas e curiosidades — de forma prática, lúdica e criativa.

O grande desafio foi a construção de um minizoológico em casa, com o apoio das famílias, utilizando materiais recicláveis. A atividade faz parte do conteúdo do material Aprende Brasil e reforça, de forma concreta, os temas abordados em sala de aula.

Durante o processo, as crianças exploraram tópicos como alimentação, aparência e hábitos dos animais, além de refletirem, em diálogo com a professora, sobre a preservação das espécies, especialmente aquelas em risco de extinção.

O encerramento da atividade foi marcado pela apresentação dos projetos em sala de aula. Cada grupo compartilhou suas criações com entusiasmo, demonstrando criatividade, empenho e alegria. Mais do que aprender sobre os animais, os alunos exercitaram a imaginação, a expressão oral e artística, além de fortalecerem os laços entre escola e família.

A Equipe Diretiva e a Coordenação Pedagógica da escola parabenizam a professora Clébia pela iniciativa enriquecedora e pelo excelente trabalho realizado com os estudantes.