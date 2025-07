Alunos do 1º e 2º ano visitam o Horto Medicinal e a Casa do Feirante

Na sexta-feira, 4, os alunos do 1º e 2º ano da Escola Senador Pinheiro Machado, localizada na comunidade de Linha Progresso, em Vista Gaúcha, participaram de uma visita pedagógica ao Horto Medicinal e à Casa do Feirante, em uma experiência repleta de aprendizado e descobertas.

No Horto, os estudantes conheceram diversas espécies de plantas, aprendendo sobre seus usos medicinais e culinários. A atividade despertou a curiosidade das crianças sobre os benefícios da natureza, incentivando reflexões sobre saúde, alimentação e sustentabilidade.

A visita continuou na Casa do Feirante, onde os alunos acompanharam o processo de desidratação e embalagem de chás naturais para comercialização. Eles observaram cada etapa, desde o cuidado com as plantas até o preparo final, compreendendo a importância da higiene, do manuseio correto e do respeito ao meio ambiente.

A ação proporcionou uma aula prática e vivencial, fortalecendo o conteúdo visto em sala de aula e contribuindo para a formação de crianças mais conscientes e conectadas com o mundo natural.

Com informações da Rádio A Verdade