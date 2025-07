Audiência discute impactos ambientais e sociais das cadeias produtivas do tabaco, do álcool e de ultraprocessados

As comissões de Defesa do Consumidor e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promovem audiência pública conjunta sobre os impactos ambientais e sociais gerados pela cadeia e pelos resíduos de produtos nocivos à saúde, como tabaco, álcool e ultraprocessados. O debate está marcado para as 14 horas, no plenário 8.

O debate atende pedido do deputado Nilto Tatto (PT-SP), que destaca a importância de se discutirem os efeitos desses produtos não apenas sob a ótica da saúde pública, mas também a partir das suas consequências ambientais e sociais.

Segundo o parlamentar, essas cadeias produtivas contribuem significativamente para a degradação de ecossistemas, emissão de gases de efeito estufa, uso excessivo de recursos naturais e geração de resíduos difíceis de serem adequadamente tratados.