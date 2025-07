Conheça as receitas vencedoras do 28º Concurso de Prato Típico da Epagri em Itajaí

Cocada mole brûlée ficou com segunda colocação entre as receitas doces (Fotos: Divulgação Epagri)

Combinando tradição, criatividade e ingredientes locais, 25 receitas doces e salgadas encantaram o público e os jurados do 28º Concurso de Prato Típico, promovido pela Epagri de Itajaí, em junho. A iniciativa, que valoriza os saberes das comunidades rurais do município, integra a programação da 39ª Festa Nacional do Colono, que será realizada entre os dias 24 e 27 de julho no Parque do Agricultor Gilmar Graf. As vencedoras serão premiadas durante a festa.

As vencedoras na categoria de pratos salgados foram Zenila Vitti Vieira (Pastel de cebola ), representando a comunidade do KM 12, Denise Hinzelmann (Torta cremosa de aipim), de Arraial dos Cunha e Tânia Rocha (Empadão de repolho com linguiça), do São Roque. Na categoria doce, quem se destacou foi Maria Leonete Bagio (Brigadeiro de abóbora moranga) do Rio do Meio, Heloisa Bett (Cocada mole brûlée), de Laranjeiras, e Amanda Morgana (Cuca de amendoim com doce de leite), do Campeche.

Segundo a gestora do Cetrei e componente do júri, Natália Knakiewicz Kominkiewicz, a edição manteve o bom nível, estimulando a participação da comunidade a valorizar a cultura alimentar local. “O que chamou a atenção foi o número de pratos com aipim, tanto em pratos doces quanto salgados, senti que o pessoal se preocupou bastante em criar pratos com o que Itajaí produz de melhor”, apontou. O aipim da terra preta de Itajaí está em processo de conquista da Indicação Geográfica (IG) por seu sabor e textura únicos, graças ao solo de turfa, que é rico em matéria orgânica.

Decoração e originalidade também contaram pontos

A avaliação dos pratos foi realizada por um júri técnico composto por oito profissionais da área, entre chefs de cozinha, influencers, professores de gastronomia e de nutrição. A extensionista da Epagri em Pomerode, Geisebel Patrício, também estava entre os jurados na categoria de doces. Ela destaca a criatividade na decoração e as histórias por trás de cada iguaria.

“Os pratos estavam muito lindos, com um sabor rural fantástico, e além de trazer o sabor do interior, trouxeram também histórias, muita cultura, cada um tinha algo de especial. Eles não só apresentaram os pratos, mas contaram como foram criados, aprendidos ou repassados de mães, avós, uma tradição que merece ser mantida e valorizada”, declarou.

Para quem também gosta de bancar o mestre cuca na cozinha de casa, as quituteiras disponibilizaram as receitas campeãs para a hora do lanche e surpreender os convidados nos aniversários infantis.

Pastel de cebola

“Esse pastel é uma verdadeira receita de família. Minha mãe costumava prepará-lo como aprendeu com minha avó. No começo, quem não conhecia ficava em dúvida se valia a pena provar, mas bastava a primeira mordida para se encantar. Era sucesso garantido e presença certa em aniversários e datas festivas – não podia faltar”. (Zenila Vitti Vieira)

Foto: Reprodução/Secom SC

Para a massa:

1 ovo

2 colheres (sopa) de nata

300g de farinha de trigo

120g de manteiga

½ xícara de queijo parmesão

1 colher (chá) de fermento químico

½ xícara de leite

1 colher (chá) rasa de sal

Recheio:

500g de cebolas cortadas em rodelas finas

1 colher (sopa) de manteiga

200g de nata

100g de queijo prato ralado

1 pacote de sopa de cebola

Sal, pimenta e cheiro verde a gosto

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes da massa até ficar lisa e homogênea. Leve na geladeira por 20 minutos. Para o recheio, doure a cebola na manteiga, acrescente a sopa de cebola, a nata, o sal, a pimenta e o cheiro verde. Desligue o fogo e acrescente o queijo prato ralado até esfriar. Para a montagem dos pastéis, abra a massa com um rolo, recheie, dobre, corte com um copo de boca larga ou aro e pincele com gema. Asse em forno pré aquecido a 180 graus por 20 minutos. Aguarde esfriar por 10 minutos e sirva.

Brigadeiro de abóbora moranga

“Receita de minha avó. Uma herança de sabor e carinho que atravessa gerações” (Maria Leonete Rovares Bagio)

Foto: Reprodução/Secom SC

1 caixa de leite condensado

1 caixa de creme de leite

2 xícaras de abóbora moranga cozida e amassada

100g de coco

100g de açúcar colorido

Modo de preparo: Em uma panela, coloque o leite condensado e o creme de leite até engrossar. Adicione a abóbora cozida e mexa até dar ponto de brigadeiro. Deixe esfriar, enrole em bolinhas e passe no açúcar colorido ou no coco. Sirva em forminhas de papel.

