Comissão discute estrutura regulatória do mercado de capitais e soberania nacional

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (8) sobre a estrutura regulatória do mercado de capitais e a soberania nacional. O evento atende a pedido do deputado Filipe Barros (PL-PR) e será realizado a partir das 14h30, em plenário a ser definido.

A audiência terá a presença do presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Barroso do Nascimento.

Filipe Barros disse que a audiência tem por objetivo debater o impacto da atual estrutura regulatória do mercado de capitais brasileiro sobre a soberania econômica nacional, em especial diante do "encolhimento" da B3 (a bolsa de valores brasileira sediada na cidade de São Paulo), da evasão de empresas do ambiente acionário e da crescente subordinação normativa da CVM a diretrizes internacionais.

"A contínua redução no número de companhias listadas em bolsa e a desistência de grandes grupos de manter capital aberto no Brasil — como cogitado recentemente pelo Banco Santander — acendem alertas sobre a atratividade, funcionalidade e relevância do nosso mercado de capitais", observa o deputado.