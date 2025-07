Sicredi realiza Summit das Cooperativas Escolares na Serra Gaúcha

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, realizou, no sábado (05), Dia Internacional do Cooperativismo, o primeiro Summit das Cooperativas Escolares. O evento aconteceu em Nova Petrópolis, Capital Nacional do Cooperativismo, e reuniu cerca de 500 pessoas com destaque para jovens integrantes do programa, além de professores orientadores e assessores pedagógicos de 17 cooperativas do Sistema Sicredi. “O Summit é uma oportunidade única de reunir diferentes públicos que atuam com o mesmo propósito cooperativista. Foi um dia de diálogos e reflexões sobre cooperativismo, princípios, além de construções coletivas – para potencializar o que já é desenvolvido pelo programa Cooperativas Escolares em cada região. E nada melhor que a cidade berço desse movimento na América Latina para comemorar esse dia com muita intercooperação e vivenciando, na prática, os princípios e valores cooperativistas.”, explica a coordenadora de desenvolvimento do cooperativismo da Central Sicredi Sul/Sudeste, Bianca Hennemann. Conforme balanço do Sicredi, em 2024, 26 cooperativas escolares gaúchas estavam ligadas ao Programa, em 122 cidades, envolvendo 270 professores e mais de 7,6 mil estudantes.

O Programa

O Programa Cooperativas Escolares é uma iniciativa educativa que busca integrar princípios e valores do cooperativismo ao ambiente escolar. Os estudantes, com apoio de um professor orientador, por meio de uma metodologia gamificada chamada Cooperlândia, fundam e gerem suas próprias cooperativas, atuando como protagonistas em um processo pedagógico colaborativo. Tem como público-alvo alunos voluntários do final do Ensino Fundamental. Entre os objetivos estão:

· desenvolver protagonismo juvenil, liderança, consciência coletiva e habilidades empreendedoras;

· contribuir para formação de futuros gestores e cidadãos com senso de responsabilidade social;

· alinhar ações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo a cooperação como via para transformação local.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2,7 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 97% dos municípios, totalizando 680 pontos de atendimento.