Dueire elogia projetos estratégicos da FAB

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (9), o senador Fernando Dueire (MDB-PE) relatou sua visita a dois locais onde são desenvolvidos projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira (FAB): a unidade da Embraer no município de Gavião Peixoto (SP) e a Base Aérea de Anápolis (GO). Ele disse que as visitas evidenciaram o papel fundamental da indústria nacional de defesa no fortalecimento da soberania e da capacidade tecnológica do país.

O senador contou que conheceu de perto aeronaves como o A-29 Super Tucano, o KC-390 Millennium e o caça Gripen, que, segundo ele, representam avanços expressivos na defesa aérea brasileira e geram impactos positivos na economia.

— Trata-se de uma aliança visionária que comprova a importância do investimento em ciência, tecnologia e soberania — afirmou Dueire ao defender a parceria entre a Força Aérea Brasileira e a indústria privada que existe no caso da Embraer.

O parlamentar também ressaltou o profissionalismo dos militares da FAB e defendeu a continuidade dos investimentos na área da defesa. Para Dueire, garantir os recursos orçamentários necessários ao setor é responsabilidade do Estado brasileiro e é essencial para manter a capacidade operacional da Aeronáutica.