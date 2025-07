Comissão convoca ministro das Relações Exteriores para falar sobre visita de Lula a Cristina Kirchner

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprovou a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, no dia 3 de julho, em Buenos Aires.

A iniciativa é dos deputados do Novo Marcel van Hattem (RS), Adriana Ventura (SP), Luiz Lima (RJ) e Gilson Marques (SC). Para van Hattem, “tal comportamento abre um precedente institucional gravíssimo: transforma a política externa brasileira em ferramenta de militância ideológica, desvirtua sua função republicana e enfraquece nossa reputação diante de democracias consolidadas, organismos multilaterais e parceiros econômicos relevantes”, justificou.

A comissão aprovou também duas moções de repúdio à visita de Lula a Cristina: uma de autoria de van Hattem e outra do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança. “O ato enfraquece o compromisso do Brasil com o combate à corrupção e com a defesa do Estado de Direito em sua dimensão internacional. Além disso, a missão diplomática brasileira deveria prezar pela neutralidade institucional e pelo respeito às decisões do Judiciário argentino”, defendeu o Luiz Phlippe.

Cristina Kirchner cumpre prisão domiciliar após condenação criminal por corrupção. Ela foi condenada a seis anos de prisão e perdeu os direitos políticos.