CCJ vai debater orçamento e projetos estratégicos na área da defesa

Representante do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa (Simde).

Representante do Comando da Aeronáutica;

Representante do Comando do Exército Brasileiro;

Representante do Comando da Marinha do Brasil;

Representante do Ministério da Defesa;

A PEC também prevê que os projetos estratégicos da área priorizem produtos e serviços nacionais, com ênfase na inovação e na ampliação das oportunidades para a indústria brasileira.

Portinho ressalta que o objetivo da PEC é, além de fortalecer os projetos estratégicos da área da defesa, impulsionar a base industrial do setor, com a geração de empregos qualificados e estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) fará umaaudiência pública para discutir a Proposta de Emenda à Constituição(PEC) 55/2023 , que estabelece orçamento mínimo para o Ministério da Defesa e trata de projetos estratégicos voltados à defesa nacional. A data do debate ainda será definida.

