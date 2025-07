Compensação de déficit de reserva legal em propriedade rural segue para a Câmara

— Vai ajudar demais e beneficiar muitos produtores rurais, principalmente na Amazônia, que vão ficar dentro da legalidade, mesmo com áreas derrubadas entre 2008 e 2012. Temos de ajudar o setor produtivo a continuar produzindo dentro da legalidade — disse o relator.

A compensação não exime o proprietário ou possuidor de respeitar os limites relativos às áreas de preservação permanente e às áreas de uso restrito, assim como não tem influencia sobre as sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis.

O projeto permite a regularização de propriedades rurais cuja vegetação nativa tenha sido desmatada em área superior ao que era permitido entre 22 de julho de 2008 e 25 de maio de 2012, por meio do cadastramento de outra área de reserva legal 1,5 vez maior.

