Para Teresa Leitão, Brasil precisa de um sistema tributário equilibrado

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) defendeu, nesta quarta-feira (9), medidas que promovam maior equilíbrio no sistema tributário brasileiro. Em discurso no Plenário, ela ressaltou que a carga de impostos no Brasil pesa de forma desproporcional sobre os mais pobres, enquanto os mais ricos pagam relativamente menos. Para a parlamentar, é preciso corrigir essas distorções históricas e construir um sistema mais justo.

— Queremos que os muito ricos — ou seja, os que podem mais — contribuam mais, e os que podem menos paguem menos. O que precisamos é de um sistema equilibrado, capaz de proteger os mais vulneráveis e de seguir estimulando e fortalecendo a economia do país com responsabilidade fiscal — afirmou.

Teresa citou avanços recentes, como a aprovação no Congresso da reforma tributária sobre o consumo ( Lei Complementar 214, de 2025 ) e o envio ao Congresso, pelo governo federal, do projeto que isenta do Imposto de Renda (IR) quem recebe até R$ 5 mil por mês ( PL 1.087/2025 , ainda na Câmara dos Deputados).

— Ao contrário do que tem sido dito, a única taxação que se propõe é a já chamada BBB: taxar bancos, bilionários e bets. O Brasil está entre os dez piores países em distribuição de renda, apesar de ser uma das dez maiores economias do mundo, e nós precisamos encarar essa realidade que nos persegue — completou.