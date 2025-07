Epagri convida população para conhecer a força da agricultura familiar em Florianópolis

No evento o público vai encontrar uma ampla variedade de produtos coloniais e agroecológicos – Fotos: Aires Mariga/Epagri

No sábado, 12 de julho, a Epagri abre suas portas para a população da Grande Florianópolis na 6ª edição do Epagri de Porteira Aberta. O evento é um convite para que o público urbano se aproxime da realidade do campo, conheça o trabalho das famílias agricultoras da região e possa adquirir alimentos e artesanatos diretamente de quem produz. A programação será realizada das 9h às 16h, no Centro de Treinamento da empresa, localizado no bairro Itacorubi, na capital.

Com apoio técnico da Epagri, os agricultores familiares da região vêm qualificando suas atividades por meio de boas práticas agrícolas, agregação de valor e uso de tecnologias sustentáveis. Esse esforço ganha visibilidade durante a feira, que reunirá 35 empreendimentos de 14 municípios da Grande Florianópolis — muitos deles liderados por jovens e mulheres formados nos cursos da Epagri.

Feira de produtos coloniais

De acordo com Henrry Petcov, extensionista rural da Epagri e um dos organizadores do evento, o público encontrará uma ampla variedade de produtos coloniais e agroecológicos. Entre os itens disponíveis estão: pães caseiros, pão de milho, biscoitos, bolachas (inclusive decoradas), produtos naturais e integrais, conservas vegetais, geleias e doces de frutas, hortifrúti orgânico, cogumelos, farinha de milho e de mandioca, sucos de frutas, vinhos, cachaças, licores, açúcar mascavo, melado de cana, queijos artesanais (coloniais e autorais, feitos com leite de vaca, ovelha e búfala), além de salames e linguiças, produtos a base de algas, mel e derivados, ovos coloniais e artesanatos típicos .

Foto: Reprodução/Secom SC

Oficinas gratuitas

Das 10h às 16h serão oferecidas oficinas gratuitas de bolachas decoradas, Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), Sistema Plantio Direto de Hortaliças (SPDH), biodigestores, saneamento ecológico e meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão). As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no dia do evento.

Foto: Reprodução/Secom SC

Mostra de tecnologias

Mais do que uma feira, o Porteira Aberta é também um espaço de conhecimento. Técnicos da Epagri estarão presentes com atividades interativas e demonstrações dos trabalhos de extensão e das inovações que aproximam ciência e campo, desenvolvidas pela empresa na região da Grande Florianópolis.

Foto: Reprodução/Secom SC

A programação inclui ainda atividades recreativas para crianças. O evento é realizado anualmente e recebe, em média, mais de 500 visitantes por edição. Com acesso direto ao Jardim Botânico de Florianópolis e ao Centro de Ciências Agrárias da UFSC, o Porteira Aberta integra natureza, pesquisa e tradição, oferecendo uma experiência completa para toda a família. A entrada é gratuita e há estacionamento disponível no local.

Serviço

O quê : Epagri de Porteira Aberta

: Epagri de Porteira Aberta Quando : Sábado, 15 de julho, das 9h às 16h

: Sábado, 15 de julho, das 9h às 16h Onde: Em Florianópolis, no Centro de Treinamento da Epagri (Rod. Admar Gonzaga, 1188, Bairro Itacorubi)

Informações e entrevistas:

Henrry Petcov, extensionista rural da Epagri, fone (48) 3665-5274

Jailson Epping, gerente regional da Epagri em Florianópolis – Fpolis, fone (48) 3665-5205

Claudésia Furlan, gestora do Centro de Treinamento da Epagri em Florianópolis, fone (48) 3665-5103

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber

Assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596